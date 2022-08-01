Полиция открыла уголовное производство против жителя Николаевщины, незаконно хранившего пистолет

В Николаевском районе полиция изъяла у 31-летнего местного жителя пистолет и боеприпасы.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

По оперативной информации, полицейский офицер Ольшанской общины установил, что местный житель дома хранит вооружение. У подозреваемого провели санкционированный обыск, следователи изъяли пистолет, около 50 боевых патронов разного калибра и артиллерийский снаряд. Вооружение было направлено на экспертизу. Следователи сообщили фигуранту о подозрении за незаконное обращение с оружием.