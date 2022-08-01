В Кропивницком на взятке задержали преподавателей Летной Академии – это четвертый случай за 1,5 года

СБУ в Кировоградской области задержала на взятке сотрудников Летной Академии НАУ.

Об этом сообщили в управлении СБУ в Кировоградской области.

Так, оперативники СБУ задержали с поличным заместителя декана одного из факультетов и старшего преподавателя, которые требовали и получили неправомерную выгоду в размере 45 тысяч гривен у студента за беспрепятственную сдачу предметов академической разницы и последующего получения диплома бакалавра.

«Преступная деятельность была налажена преподавателями на системной основе. Известно, что с начала года услугами злоумышленников успели воспользоваться более 30 студентов», - говорится в сообщении.

За последние полтора года сотрудники УСБУ в Кировоградской области в четвертый раз разоблачили руководство этого университета в коррупционной деятельности. Раньше задерживали начальника Летной академии НАУ, начальника Летного училища Академии, декана одного из факультетов и начальника отдела. Все они отстранены или уволены с должностей, сообщены подозрения, ведется следствие.