США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» Аймана аль-Завахири

Соединенные Штаты Америки провели успешную контртеррористическую операцию и ликвидировали лидера «Аль-Каиды» Аймана аль-Завахири.

Об этом сообщил Джо Байден во время брифинга.

Президент США сказал, что «теперь справедливость победила, и этого лидера террористов больше нет».

- Он оставил за собой след убийств и насилия в отношении американских граждан, американских военнослужащих, американских дипломатов и американских интересов… Теперь правосудие свершилось, и этого лидера террористов больше нет, — заявил Байден в обращении к американцам.

Лидер «Аль-Каиды» погиб после удара американского беспилотника по дому в Кабуле (Афганистан), где аз-Завахири жил со своей семьей. Байден отметил, что во время удара никто из родственников аз-Завахири или мирных жителей Кабула не погиб.

Байден отметил, что разведывательное сообщество США обнаружило Аймана аз-Завахири в начале 2022 года, на минувшей неделе президент одобрил контртеррористическую операцию, которую провели 30 июля.

Как пишет CNN, Завахири скрывался в приюте в Кабуле (Афганистан), и был убит в результате «точного авиаудара» с использованием двух ракет Hellfire. Удар был санкционирован Байденом после нескольких недель встреч с его кабинетом и ключевыми советниками. При ударе американского персонала в Кабуле не было.

Высокопоставленные деятели «Талибана» знали о присутствии Завахири в этом районе и даже приняли меры, чтобы скрыть его присутствие после успешного удара, ограничив доступ к убежищу и быстро переместив членов семьи Завахири, которые не пострадали во время удара.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил «Талибан» в том, что движение укрывало в Кабуле лидера «Аль-Каиды», что стало грубым нарушением соглашений, достигнутых в Дохе. Согласно этим договоренностям, талибы гарантировали, что Афганистан не станут использовать террористы.

Справка

Завахири, которому только что исполнился 71 год, был личным врачом Усамы бен Ладена и после его смерти стал его преемником. Государственный департамент США предлагал вознаграждение в размере до 25 млн долларов за информацию, которая ведет непосредственно к задержанию Завахири.

Его наравне с бин Ладеном считают одним из организаторов серии терактов, произошедших 11 сентября 2001 года.