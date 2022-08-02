В Киеве задержали экс-помощника нардепа от ОПЗЖ, который за $15 тысяч делал справки о непригодности к службе и помогал уехать за границу

В Киеве бывшего помощника народного депутата от запрещенной в Украине политической партии «Оппозиционный блок» поймали на организации «схемы» по вывозу за границу призывников. Будучи работником одного из медицинских коммунальных учреждений КГГА, он задействовал «админресурс» для изготовления документов, увольняющих военнообязанных от службы в ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Фигурант бонусом обещал помощь при прохождении через госграницу. Свои «услуги» оценил в 15,2 тысячи долларов США.

Правоохранители задержали злоумышленника с поличным – во время получения второго транша за документы в размере 7,7 тысяч долларов.

Пока ему сообщено о подозрении по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины («Незаконная переправка лиц через государственную границу»).

Продолжается следствие для установления всех причастных к противоправной деятельности лиц, в том числе и заказавших фейковые документы.

Мероприятия по разоблачению проводились совместно со следователями Национальной полиции при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры.

Напомним, как жителя Николаевщины и гражданина Молдовы задержали за организацию незаконного вывоза призывников за границу.