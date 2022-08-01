За публичное отрицание военной агрессии россии против Украины будут судить жителя Первомайска

Утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 59-летнего жителя города Первомайск за распространения материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины (части 2 статьи 436-2 Уголовного Кодекса Украины).

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

​По данным следствия, злоумышленник, во время военного положения, с помощью своего мобильного телефона распространял в соцсетях и личных мессенджерах ряд постов своим близким и знакомым в поддержку россии и отрицание ее вооруженной агрессии против Украины.

Если суд признает его виновным - ему грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, что ранее СБУ задержала корректировщика ракетных ударов по Николаеву.