Ракета недостаточно точная: Ким считает, что Вадатурский мог погибнуть случайно

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что бизнесмен Алексей Вадатурский мог погибнуть случайно, ведь на месте его дома, куда прилетела российская ракета, ранее находилась воинская часть.

Такое мнение он высказал на брифинге в Украинском медиацентре.

- Что касается обстрела дома Героя Украины Вадатурского, пока комментировать рано, потому что идет следствие. Мое мнение, что попадание в его дом было осуществлено ракетой С-300, она недостаточно точна. На следующий день рядом прилетело еще несколько ракет. Думаю, это происходило потому, что раньше здесь была военная часть, – заявил Ким.

Как известно, Алексей Вадатурский и его супруга Раиса Вадатурская погибли в своем доме в результате попадания российской ракеты 31 июля.

Напомним, что в Офисе Президента Украины считают, что российские кафиры специально выстрелили ракетой по дому николаевского бизнесмена Алексея Вадатурского.

Офис Генпрокурора расследует гибель Вадатурского и считает, что россияне могли целенаправленно убить бизнесмена.