СБУ и полиция накрыли мощную ботоферму, которую использовали спецслужбы рф и украинская политсила – у Порошенко говорят, что непричастны к этому

В Украине обезвредили организованную группировку, которая создала мощную ботоферму для дискредитации руководства нашего государства и расшатывание общественно-политической ситуации.

Об этом сообщили в СБУ, Нацполиции и в ОГП.

В СБУ отметили, что злоумышленники массово распространяли через интернет дезинформацию, в том числе о деятельности высшего военно-политического руководства страны.

Пропагандистские «мощности» этой ботофермы использовали и представители российских спецслужб. В частности, через ботов они распространяли фейковые новости о ситуации с фронтами и проводили другие информационные диверсии.

Среди последних «операций» злоумышленников: распространение контента о якобы конфликте между руководством ОП и Главнокомандующим ВСУ, а также проведение кампании по дискредитации первой леди.

Для разгона деструктивного контента дельцы администрировали более одного миллиона собственных ботов, а также многочисленные группы в соцсетях с аудиторией почти 400 тысяч пользователей.

В ходе многоэтапной спецоперации разоблачен руководитель преступной группы. Им оказался гражданин рф, проживавший в Киеве и позиционировавший себя как «политический эксперт».

По данным следствия, он организовал информационно-взрывную деятельность по заказу одной из отечественных политсил. Для координации преступных действий был на «связи» с нынешним народным депутатом, входящим в близкое окружение бывшего руководства нашего государства.

Установлено, что российский политтехнолог создал специальное программное обеспечение. С его помощью участники группы управляли в автоматическом режиме неограниченным количеством анонимных аккаунтов в наиболее популярных соцсетях.

Для маскировки противоправной деятельности злоумышленники обустроили соответствующее оборудование в разных городах – Киеве, Харькове и Виннице.

Кроме того, «политэксперт» неоднократно обнародовал деструктивную пропаганду от своего имени, лично выступая на медиа-ресурсах, подконтрольных его «кураторам».

В ходе обысков по местам нахождения организаторов преступления правоохранители изъяли: аппаратно-программный комплекс, обеспечивавший функционирование ботофермы; 5000 сим-карт, которые злоумышленники использовали для создания и последующего ведения технических аккаунтов; 200 «Proxy»-серверов для подмены IP-адресов и избегание блокировки соответствующих интернет-ресурсов.

В Нацполиции добавили, что кроме распространения дезинформации злоумышленники также «минировали» административные и государственные учреждения.

Полицейские провели семь обысков по месту осуществления противоправной деятельности и месту жительства фигурантов, причастных к совершению уголовного правонарушения. Кроме специальной техники, были изъяты компьютерное, серверное, специализированное IP и мобильное оборудование, а также черновые записи, копии паспортов граждан Украины, персональные данные которых используются при создании технических аккаунтов «ботов».

В рамках уголовного производства по части 2 статьи 361 («Несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей») Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия по привлечению к ответственности всех организаторов ботофермы.

«Сегодня информационный фронт не менее важен, чем военные действия. И РФ это отлично понимает – потому и бросает мощные силы на раскол украинского общества. Ботофермы, псевдоэксперты, информационно-психологические операции, навязывание пророссийских месседжей – все это в арсенале врага. Он пытается использовать любой повод, чтобы подогреть внутренние склоки или манипулировать общественным мнением. К сожалению, сознательно или бессознательно, некоторые украинские политические силы подыгрывают врагу и ставят собственные амбиции выше государственных интересов. Но мы противодействуем любым деструктивным действиям! И разоблачение столь мощной ботофермы – еще одно свидетельство этому», – заявил и.о. главы Службы безопасности Василий Малюк.

Он добавил, что украинский народ должен продемонстрировать единство и не подвергаться влиянию пророссийских манипуляторов. Это жизненно важно для победы.

Следует отметить, что "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщила, что ботофермой пользовалась партия "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

Соратница Порошенко нардеп Ирина Геращенко заявила, что партия "ЕС" не причастна к работе этой ботофермы.

Мероприятия по разоблачению и блокированию правонарушений проводились сотрудниками Кибердепартамента СБУ совместно с Главным следственным управлением Национальной полиции и при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

В СБУ напомнили, что с начала полномасштабного вторжения рф их киберспециалисты нейтрализовали более 1,2 тысяч вражеских киберинцидентов и кибератак на государственные органы власти и стратегически важные объекты критической инфраструктуры.

При этом по требованию СБУ заблокировано около 500 пророссийских Youtube-каналов с аудиторией более 15 млн подписчиков. Передано на блокировку более 1500 Telegram-каналов и ботов, более 1500 аккаунтов в Instagram, Facebook и TikTok.