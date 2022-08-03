В Херсоне оккупанты захватили одно из крупнейших предприятий по производству стройматериалов на Юге Украины

За минувшие сутки полиция открыла 13 уголовных производств по фактам военных преступлений, совершенных армией РФ на территории Херсонской области.

Об этом сообщает полиция Херсонской области.

В Херсоне шесть вооруженных оккупантов вломились в помещение предприятия крупного производителя строительных материалов на Юге Украины. Военные России выгнали всех работников, отобрали ключи от помещения и заблокировали деятельность предприятия.

В пригороде Херсона оккупанты захватили сельскохозяйственную базу. военные России угнали два трактора, автомобиль «КАМАЗ» с прицепом и другую дорогостоящую сельскохозяйственную технику. Сумма материального ущерба составляет почти 5 миллионов гривен.

Во время мощных артиллерийских обстрелов военными РФ Нововоронцовки, Осокоровки, Малой Шестерни, Посад-Покровского, сел Высокопольской территориальной общины погибли и травмированы мирные жители, повреждены и разрушены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

В пгт Великая Александровка военные армии России провели незаконные обыски в домах местных жителей, после чего завладели охотничьими ружьями и автомобилем «Opel Combo».

В городе Берислав поступают сообщения от местных жителей, что военнослужащие России незаконно заселяются в дома, хозяева которых вынуждены были уехать из города из-за войны.

По всем фактам полиция открыла уголовные производства по ст.110 «Посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» Уголовного кодекса Украины и ст.438 «Нарушение законов и обычаев войны» УК Украины. Полиция документирует все военные преступления при полномасштабном российском вторжении для национальных и международных механизмов правосудия.