В Киеве суд объявил приговор в резонансном убийстве юристки Ноздровской

Шевченковский райсуд Киева в среду, 3 августа, приговорил Юрия Россошанского к 15 годам лишения свободы за убийство юриста Ирины Ноздровской.

Об этом информирует Watchers.Media.

Прокуратура просила для Россошанского пожизненное заключение, в то время как адвокат настаивал на оправдательном приговоре. Представитель потерпевших Дмитрий Беловчук просил максимального наказания по инкриминируемой Россошанскому статье.

Сам обвиняемый категорически отрицал причастность к убийству. Хотя в ходе досудебного следствия признавал себя виновным.

По версии следствия, Россошанский убил Ноздровскую на почве неприязненных отношений. Речь идет о том, что Ноздровская несколько лет добивалась наказания по делу о гибели в ДТП своей сестры Светланы Сапатинской. Виновником аварии признан Дмитрий Россошанский, сын Юрия.