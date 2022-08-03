В Вознесенском районе задержали рецидивиста, укравшего автомобиль

В Вознесенском районе Николаевской области 2 августа полиция задержала 41-летнего подозреваемого в краже автомобиля.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Украли ВАЗ-2103, который владелец оставил во дворе дома. Через несколько часов полицейские разыскали угнанное транспортное средство. Он был в нескольких десятках километров от места совершения преступления. Подозреваемый полицейский был задержан, когда он возвращался домой. Ранее мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. По словам фигуранта, автомобилем он завладел, чтобы добраться до своего дома в деревне неподалеку. За совершенное подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.