В Одесской области задержали начальника таможенного поста «Рени», который собирал «дань» с экспортеров зерна

В Одесской области сотрудники ГБР задержали начальника таможенного поста «Рени» Одесской таможни. Он требовал от брокеров фиксированную таксу за оформление документов на экспорт зерновых культур.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

В условиях военного положения и блокады портов он установил таксу за каждую фуру и выдачу сертификатов о происхождении товаров из Украины на каждое авто.

Правоохранители задержали чиновника «на горячем» на получении только от одного таможенного брокера более 150 тысяч гривен за беспрепятственное оформление автомобилей с зерновыми культурами и выдачу 15 сертификатов. Подозреваемому грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет.

В Офисе Генпрокурора сообщили, что руководитель таможенного поста в течение июля требовал от представителя предприятия систематически предоставлять ему взятки за несоздание искусственных препятствий и ускорение таможенного оформления экспорта зерновых культур из Украины. Стоимость за один грузовой автомобиль составила более тысячи гривен.