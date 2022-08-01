В Николаеве сразу после ракетного удара мародеры украли товары из строительного магазина

В Николаеве после массированного обстрела одного из районов города неизвестные обворовали один из магазинов.

Об этом сообщает СВІДОК.info со ссылкой на местных жителей.

Магазин по продаже строительных материалов и инструментов оказался возле эпицентра взрыва. Взрывной волной товары вылетели из витрин и оказались на улице.

За время между взрывом вражеской ракеты и прибытием на место первых экипажей полиции неизвестные начать мародерить: похищать инструменты, краску и другие вещи из уничтоженного магазина. Только прибытие патрульных испугало мародеров и они прекратили преступные действия.

Следует заметить, что такие действия людей не только противозаконны, но и не совместимы с безопасностью, ведь по месту взрыва враг мог нанести очередной удар.