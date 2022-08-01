СБУ задержала еще одного корректировщика ракетных ударов россии по Николаеву

Злоумышленник передавал врагу точные координаты позиций украинских военных, расположение военной техники и маршруты их движения в Николаеве и области.
Об этом сообщает СБУ.
Задержанным оказался 30-летний житель Николаева. Мужчина инициативно «сливал» данные через группы в социальных сетях и мессенджерах, администрируемых российскими спецслужбами.
По его информации, оккупанты неоднократно наносили артиллерийские и ракетные удары по городу.
В ходе обыска у задержанного корректировщика изъяты средства связи, содержащие доказательства его преступной деятельности.
Пока ему сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, что ранее информатор оккупантов в Николаеве в суде заявил, что сдавал ВСУ из-за «отмены в школе дочери русского языка».