СБУ задержала еще одного корректировщика ракетных ударов россии по Николаеву

Злоумышленник передавал врагу точные координаты позиций украинских военных, расположение военной техники и маршруты их движения в Николаеве и области.

Об этом сообщает СБУ.

Задержанным оказался 30-летний житель Николаева. Мужчина инициативно «сливал» данные через группы в социальных сетях и мессенджерах, администрируемых российскими спецслужбами.

По его информации, оккупанты неоднократно наносили артиллерийские и ракетные удары по городу.

В ходе обыска у задержанного корректировщика изъяты средства связи, содержащие доказательства его преступной деятельности.

Пока ему сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что ранее информатор оккупантов в Николаеве в суде заявил, что сдавал ВСУ из-за «отмены в школе дочери русского языка».