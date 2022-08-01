Медведчуку продлили арест до 19 сентября

Лычаковский районный суд Львова продлил арест нардепа Виктора Медведчука. Он будет находиться под стражей по меньшей мере до 19 сентября.

«Вчера, 03 августа 2022 года, следственный судья Лычаковского районного суда г. Львова удовлетворил ходатайство прокурора офиса Генерального прокурора и продлил срок содержания под стражей без определения размера залога Медведчуку В. В., который обоснованно подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, в пределах срока досудебного расследования, а именно до 19 сентября 2022 года», - говорится в сообщении.

СБУ задержала Медведчука 12 апреля. Впоследствии Глава СБУ Иван Баканов рассказал детали спецоперации по задержанию беглого нардепа. Он сообщил, что ФСБ рф пыталась вывезти его сначала в Приднестровье, а затем – в Москву. СБУ задержала Медведчука по дороге – на выезде с Киевщины.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляла, что в случае согласия всех сторон Медведчук, подозреваемый в государственной измене, может быть обменен на украинских военнопленных и заложников, удерживаемых россией. Тот факт, что Медведчук является гражданином Украины, не мешает обмену.

18 апреля СБУ опубликовала видео с обращением Медведчука к Президенту Украины Зеленскому и своему куму Путину, в котором просил обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

Напомним, как задержанный Виктор Медведчук рассказал СБУ, как присваивался нефтепровод и покупался уголь у «Л/ДНР», назвав инициатором схемы Петра Порошенко.

Также напомним, что 23 июня во Львове начался суд над Медведчуком, обвиняемым в государственной измене и хищении национальных ценностей.