Полиция задержала жителя Первомайского района, который поджег свою девушку

В Первомайском районе Николаевской области полиция задержала 29-летнего местного жителя, который поджег свою 21-летнюю сожительницу.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Вечером 3 августа в полицию поступило сообщение от медиков о том, что с ожогами тела к ним была доставлена жительница одного из сел района. В ходе следственно-оперативных действий полицейские выяснили, что женщина получила ожоги после конфликта, возникшего с ее сожителем в ходе совместного застолья. Мужчина облил женщину бензином и поджег. Крики о помощи услышала соседка, она и вызвала скорую.

Сейчас потерпевшая находится в больнице, ее состояние врачи оценивают как тяжелое. С места происшествия злоумышленник был доставлен в райотдел полиции, где следователи задержали его. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.