В Николаевской области задержали фермера, который поджег стерню на поле

Недалеко от поселка Казанка Баштанского района военные задержали поджегшего стерню на поле фермера.
Об этом сообщил мэр Баштанки Александр Береговой.
«Фермер-миллионер» оказался поджигателем и на расстоянии часа езды до передовой совершал поджоги на сельскохозяйственных полях. Делал ли он это, чтобы с лихвой сэкономить деньги или может по другим сомнительным соображениям – это будут выяснять правоохранительные органы. В любом случае, таких людей должны знать в лицо и избегать любого сотрудничества с ними», - отметил он.
В полиции Николаевской области «Преступности.НЕТ» сообщили, что разбираются в ситуации и выясняют обстоятельства правонарушения.
Как стало известно «Преступности.НЕТ», фермера зовут Ашот Микирчан.