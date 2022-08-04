В Николаевской области задержали фермера, который поджег стерню на поле

Недалеко от поселка Казанка Баштанского района военные задержали поджегшего стерню на поле фермера.

Об этом сообщил мэр Баштанки Александр Береговой.

«Фермер-миллионер» оказался поджигателем и на расстоянии часа езды до передовой совершал поджоги на сельскохозяйственных полях. Делал ли он это, чтобы с лихвой сэкономить деньги или может по другим сомнительным соображениям – это будут выяснять правоохранительные органы. В любом случае, таких людей должны знать в лицо и избегать любого сотрудничества с ними», - отметил он.