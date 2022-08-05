Двух жителей Николаева будут судить за поддержу вооруженной агрессии рф и использование запрещенной символики

В суд направили обвинительные акты в отношении двух жителей города Николаева. Их будут судить за поддержу россии в войне против Украины, использование запрещенной символики и коллаборационную деятельность.

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура и ГУ Нацполиции.

Следствием установлено, что 48-летняя жительница в социальных сетях и мессенджерах распространяла публичные призывы к поддержке решений и действий россии, а также оправдывала и признавала правомерным временную оккупацию части территории Украины (части 1 статьи 436-2 Уголовного Кодекса Украины).

В свою очередь, 22-летний николаевец в социальной сети создал страницу, где распространял и публично использовал символику коммунистического, национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и распространял материалы, в которых содержалось оправдание, отрицание вооруженной агрессии россии против Украины (части 1 статьи 436-1, части 1 статьи 111-1 Уголовного Кодекса Украины).

Напомним, что ранее СБУ задержала еще одного корректировщика ракетных ударов россии по Николаеву.