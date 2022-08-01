Николаевца поймали возле почты сразу после получения посылки со значительным количеством наркотиков

В Николаеве возле одной из служб доставки полицейские задержали местного жителя. 25-летний мужчина получил заказанные через Интернет запрещенные вещества.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

При осмотре полученного заказа полицейские изъяли у николаевца полиэтиленовый пакет с особо опасным психотропным веществом «Альфа-PVP» общим весом почти 500 граммов.

Также в ходе обыска в помещении злоумышленника правоохранители изъяли более 27 граммов «Альфа-PVP, почти 290 граммов амфетамина, электронные весы и zip-пакеты.

Следователи задержали фигуранта в порядке статьи 208 УПК Украины. В настоящее время ему сообщили о подозрении по части 3 статьи 309 УК Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта (в особо крупных размерах)»).

Также полицейские выяснили, что сейчас молодой человек находится на испытательном сроке за совершение аналогичного преступления.

За указанное уголовное правонарушение подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

В ближайшее время в суде будет решаться вопрос об избрании меры пресечения правонарушителю.

Изъятое правоохранители направили на экспертное исследование, по результатам которых в отношении задержанного будут приняты дальнейшие процессуальные решения.

Процессуальное руководство по уголовному производству осуществляет окружная прокуратура г. Николаева.

Напомним, как на выходе из почты полиция задержала николаевца с посылкой с наркотиками – он надеялся перепродать вещество по «закладкам».