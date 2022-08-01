Жителя Николаевщины приговорили к 5,3 годам тюрьмы за воровство в военное время

За кражу во время военного положения мужчина приговорен к 5 годам и 3 месяцам заключения (части 4 статьи 185 Уголовного Кодекса Украины).

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

В июне 2022 года мужчина с целью наживы, тайно проник в дом одного из садового кооператива возле села Кирьяковка Николаевского района, где воспользовавшись отсутствием собственника, украл его имущество.

Злоумышленник будет находиться под стражей до вступления приговора в законную силу.

Напомним, что двух жителей Николаева будут судить за поддержу вооруженной агрессии рф и использование запрещенной символики.