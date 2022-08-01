«Все врут, переводят стрелки»: Суд дал корректировщику огня оккупантов по Николаеву возможность выйти под залог в ₴200 тысяч

В Центральном райсуде Николаева подозреваемому в корректировке обстрелов города назначили меру пресечение в виде ареста с залогом в 200 тысяч гривен.

Об этом в Facebook сообщил Дмитрий Рябченко.

«Только позавчера мы были на суде у очередного предателя, которому предоставили возможность выйти под залог в 700 тыс. грн. Мы все негодовали из-за такой незначительной суммы. И тут на тебе! Так вот - нам сообщили, что вчера судья Дирко установил размер залога корректировщику, который направлял ракеты на наш город (про которого писало интернет-издание), в размере 200 тыс. грн!!! Занавес […] Сумма не значительная - и есть большой риск, что он скроется от следствия. Светит там от 8 до 12 лет», – пишет в соцсети Рябченко.

Рябченко возмутился, что при попытке общественности уточнить информацию об этом «все врут, переводят стрелки, кидаются незнающими».

По его словам, судья Иван Дирко ушел с 5 августа в отпуск.

Вместе с тем, по информации «Преступности.НЕТ», меру пресечения в этом случае избирал не Дирко, а Дмитрий Тишко. Также для подозреваемого в пособничестве оккупантам изначально прокуратура и следователь просили назначить залог в размере 700 тысяч гривен.

Напомним, как в Николаеве задержали корректировщика оккупантов, который наводил удары на учебные заведения.