СБУ сообщила о подозрении в госизмене экс-заместителю главы ГУР - при задержании он отстреливался с пистолета Макарова

Следователи Службы безопасности сообщили о подозрении бывшему заместителю руководителя МУР МОУ. Генерал-майор подозревается в государственной измене, а также в посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа и незаконном хранении оружия.

Об этом СБУ сообщает на своем официальном сайте.

По данным следствия, бывший чиновник передавал российским спецслужбам тайную и совершенно тайную информацию об актуальной военно-политической ситуации в нашем государстве.

Кроме того, он отправлял оккупантам закрытые данные о мероприятиях, проводимых ВСУ и другими подразделениями украинских Сил обороны для отражения вооруженной агрессии.

Сотрудники СБУ задержали подозреваемого в начале полномасштабного вторжения россии. Во время обыска по месту работы он пытался застрелить представителей следственно-оперативной группы Службы безопасности, прибывших для проведения процессуальных действий.

Бывший высокопоставленный чиновник применил против правоохранителей боевой пистолет Макарова.

Задержанный был заместителем председателя ГУР МОУ с 2008 до 2010 годов. Затем работал на разных должностях государственной службы этого ведомства, а также в рядах руководящего состава Государственного космического агентства Украины.

В поле зрения российских спецслужб попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые были сформированы в ходе обучения во времена СССР в московском высшем общевойсковом командном училище и академии имени Фрунзе.

По заданию оккупантов он собирал секретную информацию, которая циркулирует в Минобороны, в том числе Главном управлении разведки, а также в Национальной академии Сухопутных войск имени Сагайдачного.

Кроме того, РФ интересовали разведданные о деятельности стратегически важных объектов военно-промышленного комплекса Украины.

«Много лет враг работал над тем, чтобы насытить своими агентами разные органы власти и силовые структуры Украины. Поэтому наша задача – выявлять таких изменников и разрушать эти агентурные сети. И последние резонансные задержания свидетельствуют о том, что СБУ способна эффективно противодействовать спецслужбам России. Это направление работы будет только усиливаться, ведь от его результатов во многом зависит победа Украины», – отметил и.о. Главы СБУ Василий Малюк.

В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств разоблаченных правонарушений.