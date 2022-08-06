В Одесской области закрыли незаконное производство сигарет – изъяли оборудование и продукцию на ₴150 миллионов

Бюро экономической безопасности Украины провело обыски в складских помещениях в Одесской области, где предприятия наладили незаконное производство сигарет с поддельными марками акцизного налога.

Об этом сообщили в пресс-службе БЭБ.

Обнаружили и производят изъятие более 1,2 миллиона пачек табачных изделий рыночной стоимостью 70 миллионов гривен. Проведена экспертиза акцизных марок, которая показала, что они не соответствуют контрольным экземплярам.

Сотрудники БЭБ изымают табачное сырье весом около 20 тонн ориентировочной стоимостью 10 миллионов гривен. Кроме того, на складах было обнаружено оборудование, обеспечивающее массовое изготовление табачных изделий, 2 линии для их упаковки и другие необходимые компоненты. В частности, на таком оборудовании в среднем можно изготовить 3 тысячи сигарет в минуту, что составляет более 2 миллионов пачек в месяц. Оценочная стоимость оборудования и компонентов для производства сигарет – 70 миллионов гривен.

По подсчетам специалистов БЭБ, ориентировочный ущерб от неуплаты налогов этими компаниями составляет 90 миллионов гривен в месяц. Незаконное производство табачных изделий приостановлено. Наполнение рынка крупной партией контрафактных сигарет предупреждено.