Греция выдала США россиянина, который через криптовалюту «отмыл» $4 миллиарда

Греция выдала Соединенным Штатам Америки гражданина россии Александра Винника, подозреваемого в отмывании большой суммы денег из-за криптобиржи BTC-e.

Об этом сообщает "Лига.net".

Винник, известный под прозвищем «мистер Биткоин», находится под стражей с июля 2017 года, когда был задержан во время отдыха в Греции. Тогда сообщалось, что власти США считают Винника ключевой фигурой группы, причастной к отмыванию около $4 миллиардов через русскоязычную криптовалютную биржу BTC-e. В результате этих действий пострадали в том числе американские граждане, утверждал Минюст США.

Американское следствие считает, что Винник лично может быть причастен к ограблению японского криптообменника Mt.Gox в 2014 году. По версии правоохранительных органов США, россиянин получил деньги в результате кибератаки на биржу и смог отмыть их через BTC-e и Tradehill.

После ареста Винника криптобиржа BTC-e прекратила работу, а затем ненадолго перезапустилась под названием WEX. В конце 2018 WEX прекратил работу, не вернув деньги клиентам.

В 2020 году Греция издала Винника Франции, где его приговорили к лишению свободы за распространение вируса-требителя Locky. После отсидки Винника в начале этой недели вернули в Грецию, откуда его самолетом отправили в США. Операция проводилась в условиях серьезной секретности и была санкционирована Верховным трибуналом Греции.