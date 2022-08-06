В Николаевской области военнослужащего задержали за попытку откупиться от админответственности за ₴20 тысяч

В Николаеве задержан военнослужащий по факту предоставления неправомерной выгоды должностному лицу (часть 3 статьи 369 УК Украины).

Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере Южного региона.

По данным следствия, указанный военнослужащий предоставил Старшему группі военнослужащих военной комендатуры города Баштанка неправомерную выгоду в сумме 20 тысяч гривен за непривлечение к административной ответственности.

4 августа во время передачи денежных средств военнослужащий-взяточник задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

Задержанному готовится сообщение о подозрении и ходатайстве в суд об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи следственного управления Главного управления Нацполиции в Николаевской области, оперативное сопровождение сотрудников УСБ Украины в Николаевской области.

Напомним, как в Николаеве задержан начальник службы логистики воинской части А3425 Недина при попытке откупиться за нарушение военной дисциплины, которое проявлялось в употреблении алкоголя. После задержания подозреваемого отправили в СИЗО с возможностью выйти из-под стражи в залог 208 тысяч гривен.