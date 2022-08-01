В ЕС осуждают военную деятельность россии на Запорожской АЭС

Об этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель написал в Twitter .

«Это серьезное и безответственное нарушение правил ядерной безопасности и это еще один пример пренебрежения россией международных норм. МАГАТЭ должно получить доступ», - отметил Боррель.

Обстрелы, которые 5 августа были зафиксированы на территории АЭС, считают инсценированной провокацией. По данным сотрудника одного из блоков, вследствие обстрела обесточилось резервное питание по всей станции, а на 3 блоке сработали 2 системы безопасности и запустились дизели (это значит, что обесточилась система безопасности блока).

В итоге Запорожская АЭС отключила от сети один из трех работающих энергоблоков.

Также сообщалось, что оккупанты завезли на территорию Запорожской АЭС неизвестный груз, источники говорят о минировании электростанции.