В Николаеве на блокпосту поймали пьяного водителя без документов

В Николаеве в субботу, 6 августа, на блокпоста поймали водителя с признаками алкогольного опьянения и без документов.

Видео с участником инцидента опубликовал телеканал МАРТ.

Как известно, с 23:00 5 августа до 05:00 8 августа в Николаеве длится комендантский час , поэтому передвижение граждан значительно ограничено.

Задержанный на блокпосту водитель отказывался проходить тест на состояние алкогольного опьянения и пытался заверить полицейских, что он не владелец автомобиля.

Он объяснил свой выход в продленный комендантский час необходимостью пополнить запасы воды.

Также у гражданина при себе не было только документов. Он показал полиции только банковскую карту и мобильный телефон. Отсутствие документов мужчина объяснял тем, что якобы об этом не говорили мэр города Сенкевич и начальник ОВА Ким.