Российские войска взимаются на оккупированные территории Херсонской области, однако испытывают значительные проблемы с комплектованием.

Об этом сообщили в управлении стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины.

В Страткоме ВСУ отметили, что активность российской армии на Херсонском плацдарме была ожидаемой. В частности, была предпринята очень неудачная попытка наступления в направлении Лозовой.

Имея ограничения по боеприпасам, враг, однако, увеличивает обстрелы.

В последние сутки продолжается сосредоточение сил и средств на Николаевском и Криворожском направлениях, что только подтверждает версию о намерении оккупантов не только держать оборону и блокировать контрнаступление ВСУ, но и вести контрнаступательные и наступательные действия.

Исходя из переброски сил и средств через Берислав, оккупанты намерены усилить давление на плацдарм ВСУ на левом берегу Ингульца, в частности, в районе Давыдова Брода. За прошедшие сутки в этом направлении было опрокинуто минимум 60 единиц техники.

Также были зафиксированы в большом количестве 203-мм САУ 2С7 «Пион», в районе Херсона численностью «батарея» – 8 единиц. Также фиксировалось присутствие и на правом берегу всего дивизиона – 18 единиц.

В управлении коммуникаций ВСУ сообщают, что присутствие САУ 2С7 «Пион» говорит о том, что противник, во-первых, пытается выйти на какой-то паритет с дальнобойной артиллерией ВСУ, во-вторых – что РОВ готовятся уничтожать укрепрайоны.

«В свою очередь, рост группировки РОВ на правом берегу Херсонской области и отсутствие налаженной системы обеспечения, прежде всего в связи с отсутствием полноценной логистики, необходимого количества складов, а также регулярное уменьшение имеющихся складов, переход к интенсивным боевым действиям у оккупантов на этом участке фронта может задержаться, или... Или командование РОВ погонит всю эту массу с осознанием того, что у них уже через три дня активных действий начнет проявляться и сказываться дефицит БК. Несмотря на все вышеизложенное, позиция РОВ и их намерение идти в наступление на правом берегу Херсонской области предельно самоубийственна. Да, они накопили на сегодняшний день такую массу сил и средств, которые будут иметь какой-то ситуативный успех в самом начале своего движения. Но это движение в гору под очень, очень крутым углом. И когда вся эта масса оступится, она стремглав покатится вниз. Отсутствие полноценной системы управления и системы обеспечения передовых подразделений, количество которых за 2 недели возросло более чем в 2 раза, а также полноценной логистики и является тем выступлением, о котором эта масса оступится. В принципе, они уже оступились, решив держаться за правый берег зубами и когтями, вместо того, чтобы выявить «жест доброй воли», – отметили в Страткоме ВСУ.

Позже в Страткоме ВСУ предоставили уточняющую информацию о дополнительных двух БТГр оккупантов.