На Киевщине у группы наркоторговцев изъяли психотропы на ₴36 миллионов

Полицейские Киевской области изъяли у членов наркогруппировки психотропных веществ на 36 миллионов гривен.

Об этом сообщили в национальной полиции Украины.

Установлено, что организовал наркобизнес 25-летний мужчина. Он привлек к незаконной деятельности еще двух жителей Киевской области в возрасте 25 и 34 лет.

Лидер оборудовал нарколабораторию в хозяйственном помещении одного из членов группировки, где производил амфетамин и таблетки экстази. Прекурсоры он заказывал через Интернет, а готовую продукцию передавал своим подельникам, которые занимались ее фасовкой и сбытом.

Ежемесячно фигуранты производили около 30 килограммов психотропных веществ, которые сбывали оптовыми партиями по всей стране с помощью сервиса почтовых отправлений, получая ежемесячно более 10 миллионов гривен прибыли.

5 августа полицейские при силовой поддержке бойцов ППОП провели обыски по местам жительства фигурантов и в их автомобилях. В результате изъято около 16 килограммов амфетамина, 3 килограмма MDMA, мефедрон, станок для изготовления таблеток экстази, лабораторное оборудование, электронные весы, упаковочные материалы и мобильные телефоны.

Общая стоимость изъятых запрещенных веществ по ценам черного рынка составляет около 36 миллионов гривен.

Кроме того, полицейские установили трех получателей посылок с психотропами, которые приобрели товар для дальнейшего сбыта.

Изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертных исследований.

По указанному факту следователи расследуют уголовное производство, начатое по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Дальнейшие процессуальные решения, в том числе сообщения фигурантам о подозрении и избрании меры пресечения, будут приняты после поступления результатов экспертиз.

За совершенное злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, как николаевца поймали у почты сразу после получения посылки со значительным количеством наркотиков.