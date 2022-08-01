Ущерб жилому фонду от российского ракетного удара по Виннице оценили в 240 миллионов гривен

Мэр Сергей Моргунов прокомментировал меры по ликвидации последствий теракта 14 июля в Виннице, отметив, что размер нанесенного ущерба россиянам составляет 240 миллионов гривен.

Об этом сообщает прессслужба Винницкого городского совета.

Глава города отметил, что оцениваемая стоимость причиненного ущерба сделана без учета разрушенных помещений дома быта «Юбилейный» и Дома офицеров.

– В срочном порядке заменяем сорванные взрывной волной крыши. Ценой бюджета установим окна в подъездах, – сообщил Моргунов.

Мэр добавил, что в сотрудничестве с международными фондами осуществляют замену разбитых окон в квартирах семьям, которые сейчас находятся в наиболее затруднительном положении.

Как известно, ракетный удар по Виннице был нанесен вооруженными силами российской федерации утром 14 июля по людной центральной части города. В результате удара погибли по меньшей мере 27 человек (в том числе трое детей).