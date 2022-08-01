Николаевца поймали без документов во время комендантского часа – он устроил конфликт и напал на полицейского

Следователи задержали николаевца за умышленное причинение сотруднику полиции телесных повреждений в райотделе.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, с 23:00 5 августа до 05:00 8 августа в Николаеве длится комендантский час для проведения антидиверсионных мероприятий, поэтому передвижение граждан значительно ограничено.

6 августа, во время отработки нарушителей комендатского часа, правоохранители пригласили в Николаевское районное управление полиции мужчину, у которого во время проверки не оказалось при себе документов.

В райуправлении полиции 46-летний мужчина начал конфликтовать и нанес правоохранителю телесные повреждения.

Следователи задержали его в порядке статьи 208 УПК Украины.

По указанному факту полицейские возбудили уголовное производство по части 2 статьи 345 УК Украины («Умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей»). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, как в Николаеве на блокпоста поймали пьяного водителя без документов .