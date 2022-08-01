В эфире государственного телеканала рф депутат госдумы угрожал убийством немецкому журналисту

Депутат российской госдумы Алексей Журавлев в эфире пропагандистского ток-шоу «60 минут» на государственном телеканала «Россия 1» заявил о планах приехать в Германию и убить журналиста за сюжет с Донбасса.

Этот отрезок передачи активно распространяется в Сети.

В прямом эфире ведущий и по совместительству депутат госдумы Евгений Попов начал оскорблять корреспондента издания Bild Бйорна Стритзеля за то, что тот рассказал о мощной работе украинской артиллерии PzH 2000 по позициям российских оккупационных войск.

Попов напомнил про 1945 год и заявил, что теперь россия готова опять воевать с немцами до победного конца. А вот депутат госдумы Алексей Журавлев пошел дальше и начал угрожать убийством журналиста.