Частично признанное Косово 6 августа арестовало на границе российскую журналистку Дарью Асламову по подозрению в шпионаже в пользу рф.

Об этом сообщил министр внутренних дел страны Джеляль Швечла.

«Сегодня Дарью Асламову задержали на пограничном переходе на севере страны. Многие страны доказали, что она занималась шпионажем в пользу российской военной разведки и действовала под видом журналиста. Она также участвовала в войне в Украине, распространяя пропаганду вторжения России в Украину», – написал он.

Джеляль Швечла сказал, что властям Косово известно о деятельности Асламовой и о том, что в некоторых странах ей запрещен въезд.

Как сообщил Швечла, попытка Асламовой проникнуть в Косово совпадает с событиями на севере страны и доказывает российский след и пропаганду, направленные на дестабилизацию в Косово.

Утром 7 августа Асламову отпустили и она вернулась в Сербию.

Швечла опубликовал в Facebook фото Асламовой с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и с президентом Сирии Башаром Асадом.

Как известно, россия – главный союзник Сербии, и так же, как Белград, выступает против независимости Косово.

Дарья Асламова работает в пропагандистском российском СМИ «Комсомольская правда» как « спецкор отдела международной политики » .