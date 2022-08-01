В Мариуполе 27 полицейских присягнули на верность оккупантам

Во временно оккупированном Мариуполе на верность оккупантам присягнули 27 полицейских.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Плюс 27 коллаборантов-полицейских. Вчера на сакральном месте оккупантов рядом с пластиковой стрекозой с флагом СССР по благословению церкви московского патриархата 27 жителей Мариуполя и района принесли гауляйтеру Иващенко присягу на верность оккупантам. Работаем над идентификацией МРАZот. Возмездие уже рядом», - утверждает Андрющенко.

Напомним, в Запорожье оккупанты активизировали набор предателей для пиара «референдума», но не могут привлечь необходимое количество коллаборантов.