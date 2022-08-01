В Николаеве патрульные задержали нарушителя комендантского часа, у которого был «чистый» телефон

В Николаеве патрульные задержали двух нарушителей комендантского часа.

Об этом сообщает «СВІДОК.info».

В частности, экипаж полицейских, патрулируя центр города, остановил ряд автомобилей для проверки, однако за рулем находились люди с разрешениями на перемещение в комендантский час.

Подозрение вызвал мужчина у одной из остановок. На вопрос, почему он нарушает комендантский час, он начал путаться в показаниях и заявил, что якобы идет за водой. В ходе поверхностной проверки у мужчины не были обнаружены запрещенные вещи. Однако его задержали и доставили в отдел полиции, так как он нарушил комендантский час.

Другой экипаж патрульных задержал мужчину, также находившегося на улице в комендантский час. При приближении патрульных мужчина начал убегать, однако он был задержан. Во время проверки у него был найден абсолютно «чистый» телефон. Для выяснения всех обстоятельств мужчина также был доставлен в отделение полиции.