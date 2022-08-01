В Вознесенском районе задержали браконьера, нанесшего ущерб на 630 тысяч гривен

В Вознесенском районе на реке Мертвовод между селами Таборовка и Вороновка задержали браконьера.

Об этом сообщили в Николаевском рыбоохранном патруле.

Злоумышленник использовал запрещенные орудия ловли: мысиновые сетки общей протяженностью 1190 метров. Таким образом нарушителю удалось незаконно выловить 152 килограмма рыбы, в том числе 17 сазанов, 3 амура, 7 щук, 42 судака, 92 тарани и других видов. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составляет 629,4 тысячи гривен.

Задержание проводили Николаевский рыбоохранный патруль, местная полиция и общественная организация "Речный дозор: Вознесенск".

Решается вопрос открытия уголовного производства по статье 249 Уголовного кодекса Украины («Незаконные занятия рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом»).