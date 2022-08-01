Оккупанты организовывают депортацию детей из Луганщины

По его словам, для «налаживания логистики» депортации в оккупированные города Луганской области приехала «уполномоченная по правам детей при президенте России».

Он отметил, что в ближайшие дни более 100 детей, лишенных родительской опеки и детей-сирот, вывезут на территорию России.

Гайдай рассказал, что россияне не могут наладить работу социальной сферы на оккупированных территориях, у них нет возможности финансировать интернаты и санаторные школы.

«Россияне из-за мобилизации покидают оккупированные города без мужчин, а теперь еще и вывозят детей. Они вывозят детей, потому что для них это финансовое бремя, а не поколение будущего», - написал он.

Ранее сообщалось, что в россию депортировали 5100 украинских детей - 46 удалось вернуть. Также напомним, что в Украине запустили портал розыска несовершеннолетних «Дети войны».