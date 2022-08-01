СБУ собрала доказательства против трех коллаборантов, которых рф «назначила» руководителями на Херсонщине

Сотрудники Службы безопасности Украины собрали безоговорочные доказательства добровольного сотрудничества с врагом на временно оккупированной территории Херсонской области еще троих должностных лиц.

Об этом сообщает СБУ.

Виктор Скобликов В частности, с начала широкомасштабного вторжения россии активно сотрудничает с оккупантами «директор» Херсонского водоканала. Злоупотребляя полномочиями, коллаборант распорядился отправить спецтехнику на помощь российской армии. Благодаря этому захватчики смогли обустроить оборонительные позиции вокруг оккупированного областного центра.

Более того, предатель заставлял своих подчиненных участвовать в массовках, публично выступая в поддержку оккупационного режима.

Оксана Миняйло Еще одна коллаборантка получила карьерное повышение и заняла должность «исполняющей обязанности главного врача Белозерского центра первичной медико-санитарной помощи».

«Женщина заверила захватчиков, что готова трудоустраивать врачей из россии и оккупированного Крыма. Кроме того, она обещала «тщательно» работать над созданием «положительного имиджа» оккупационных властей, в частности, решить проблемы с медицинским обеспечением в регионе», - добавили в сообщении.

В настоящее время обоим «чиновникам» объявлено о подозрении по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Получил подозрение от СБУ и фейковый страж порядка, который занял должность «начальника Новокаховского отдела по борьбе с экономическими преступлениями».

В новом статусе он активно работал для срыва посевной кампании в Херсонской области. Муж заручился поддержкой «военного коменданта» и терроризировал фермерские хозяйства Каховского района.

В разгар посевной он дерзко изымал у них семенной материал и минеральные удобрения. Обосновывал свои действия якобы несоблюдением фермеров условий хранения удобрений и зерна.

В отношении него СБУ осуществляет досудебное расследование по статье 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Напомним, что ранее СБУ разоблачила агентов ФСБ, которые помогали уничтожить в Николаеве судостроительные заводы: «Каждый такой бабах победу приближает».