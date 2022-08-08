Бизнес-партнерам экс-главы МВД Захарченко вручили подозрения за многомиллионные финансовые махинации

ГБР сообщило о подозрении бизнес-сообщникам бывшего главы МВД Украины Виталия Захарченко по факту получения неправомерной выгоды и легализации имущества, полученного преступным путем через банковские учреждения.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко через доверенных лиц из своего близкого окружения он организовал и привлек к противоправной деятельности значительное количество юридических и физических лиц, в том числе иностранных. «Прокладки» требовались для перечисления незаконно полученных средств как на оффшорные счета, так и на счета украинских предприятий для дальнейшей легализации.

В ходе расследования ГБР собрало доказательства и сообщило о подозрении четырем лицам, которые в подконтрольном Захарченко банковскому учреждению получили от нескольких юридических лиц средства в сумме около 100 миллионов гривен каждый. Платежи оформлялись якобы под видом возврата финансовой помощи, которая на самом деле была фейковой. Часть этих средств была направлена на счета подельников Захарченко и передана заказчику наличными.

Участники схемы не задекларировали и не уплатили налог на доходы физических лиц в сумме 68 миллионов гривен, что привело к непоступлению в местные бюджеты разных уровней средств в особо крупных размерах.

Четверым сообщникам Захарченко сообщено о подозрении по части 3 статьи 212 («Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)») УК Украины.

Уголовное производство расследуется при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора.

Проведение в отношении самого бывшего министра расследуется НАБУ.

В ГБР также напомнили, что в управление АРМА Государственным бюро расследований передано имущество Захарченко и приближенных к нему лиц на сумму 1,4 миллиарда гривен, а также инициирован вопрос передачи имущества в доход государства.

Напомним, ранее СНБО ввел санкции и лишил наград генералов-предателей – в том числе и экс-министра Захарченко.

В 2021 году Печерский районный суд Киева заочно избрал бывшему министру внутренних дел Украины и его заместителю меру пресечения в виде содержания под стражей.