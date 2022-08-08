В Черновцах задержали полицейского, требовавшего у агентства с недвижимости ₴280 тысяч для решения проблем с налоговиками

В Черновцах задержали полицейского из Днепропетровской области, требовавшего у буковинского агентства по недвижимости взятку за исключение организации из перечня рисковых налогоплательщиков.

Об этом сообщили в ОГП и ГБР.

Мужчина в свое время проходил службу в Черновицкой области, где у него остались знакомства. Полицейский решил «подработать» на своих старых связях и потребовал средства у работника одного из предприятий, занимающегося покупкой и продажей недвижимости. «Решить вопрос» с налоговой для агентства стоило 280 тысяч гривен.

Деньги полицейские получал по частям, когда приезжал в Черновцы.

Сотрудники ГБР задокументировали четыре факта передачи денег.

Полицейский задержан «на горячем» при получении очередной части взятки в размере 100 тысяч гривен.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды для третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженное с требованием такой выгоды (частью 3 статьи 369-2 УК Украины).

Ему может грозить до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По решению суда мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Он отстранен от должности.

Процессуальное руководство осуществляет Черновицкая областная прокуратура.

Напомним, как в Ивано-Франковске НАБУ задержало СБУшника и полицейского, требовавших взятку за изменение подследственности и влияние на судей.