В Черновцах задержали полицейского, требовавшего у агентства с недвижимости ₴280 тысяч для решения проблем с налоговиками

В Черновцах задержали полицейского из Днепропетровской области, требовавшего у буковинского агентства по недвижимости взятку за исключение организации из перечня рисковых налогоплательщиков.
Мужчина в свое время проходил службу в Черновицкой области, где у него остались знакомства. Полицейский решил «подработать» на своих старых связях и потребовал средства у работника одного из предприятий, занимающегося покупкой и продажей недвижимости. «Решить вопрос» с налоговой для агентства стоило 280 тысяч гривен.
Деньги полицейские получал по частям, когда приезжал в Черновцы.
Сотрудники ГБР задокументировали четыре факта передачи денег.
Полицейский задержан «на горячем» при получении очередной части взятки в размере 100 тысяч гривен.
Злоумышленнику сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды для третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженное с требованием такой выгоды (частью 3 статьи 369-2 УК Украины).
Ему может грозить до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
По решению суда мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Он отстранен от должности.
Процессуальное руководство осуществляет Черновицкая областная прокуратура.
Напомним, как в Ивано-Франковске НАБУ задержало СБУшника и полицейского, требовавших взятку за изменение подследственности и влияние на судей.