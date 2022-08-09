На Львовщине полиция задержала вора, воровавшего горючее из нефтепровода

Во Львовской области полиция задержала жителя Самборского района, подозреваемого в краже топлива.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Злоумышленник вместе с сообщниками сделал врезку в нефтепроводе, а резервуар для хранения горючего зарыл в лесу неподалеку. После наполнения резервуара дизтопливо переливали в пластиковые бочки и перевозили микроавтобусом к месту жительства. За один выход могли похитить до двух тонн дизельного топлива.

Ночью 7 августа полицейские задержали одного из фигурантов во время очередной кражи горючего из нефтепровода. После проведения процессуальных мероприятий будет решаться вопрос об извещении подозрения и его сообщникам.