СБУ задержала киллеров спецслужб рф, планировавших убийства Министра обороны Резникова и руководителя ГУР Буданова

Благодаря скоординированной работе украинских правоохранителей был задержан завербованный агент российских спецслужб, который приехал в Украину для организации убийства ряда политических и публичных лиц нашего государства.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По имеющейся у следствия информации, задержанный – житель Луганской области, с 2014 года поддерживавший вооруженную агрессию россии против Украины и «служивший» в рядах так называемой «народной милиции «ЛНР». Был завербован представителями ГУ Генштаба ВС РФ на территории РФ после полномасштабного вторжения.

В мае 2022 года он получил от российских кураторов задачу на совершение заказного убийства гражданина Украины – руководителя одного из боевых подразделений, воюющего с агрессором. Для его реализации он привлек исполнителя – киевлянина. Тот согласился выполнить заказ, в который входила слежка за объектом и его дальнейшая ликвидация с применением огнестрельного оружия. Это убийство должно стать «тестовой» задачей перед выполнением других.

Впоследствии организатор получил от российских кураторов заказы на организацию умышленных убийств Министра обороны Украины, руководителя ГУР МО Украины и других публичных лиц в столице и других городах Украины. Среди объектов для физической ликвидации также был один из руководителей Национального корпуса – в прошлом командир разведроты полка украинского военного подразделения «Азов» и советник одного из министров. За убийство каждого из них российские кураторы обещали вознаграждение от 100 тысяч долларов США.

Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании мер. Предварительная правовая квалификация – государственная измена и готовка к совершению умышленного заказного убийства (чсти 2 статьи 111, части 1 статьи 14, пункта 11 части 2 статьи 115 Уголовного Кодекса Украины).