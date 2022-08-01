В Киеве задержали мошенника, который выманивал деньги за эвакуацию из зоны боевых действий

В Киеве задержан 23-летний подозреваемый, который обещал эвакуировать людей из зоны боевых действий и выманивал у них деньги.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

В марте 2022 года злоумышленник разместил в соцсетях объявления о якобы предоставлении им услуг по эвакуации людей с территорий, где ведутся боевые действия. За свои услуги мошенник просил от 5 тысяч гривен с полной предоплатой.

Молодой человек втирался потерпевшим в доверие и, получив от них деньги, больше не выходил на связь. Таким образом, злоумышленник обманул трех женщин, которые обратились к нему с просьбой эвакуировать их семьи с территории Донецкой области. Злоумышленника удалось установить и задержать. Во время обысков по месту его проживания изъяли мобильные телефоны и банковские карты. Проверяется причастность подозреваемого к совершению не менее 20 аналогичных преступлений.