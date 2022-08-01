В Николаеве неизвестные устроили поджог в подвале многоэтажки – пострадал мужчина

В результате поджога вечером 8 августа возник пожар в подвальном помещении пятиэтажного жилого дома на улице Космонавтов в Николаеве.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Мусор, диван и электрокабель в подвале многоэтажки загорелись в 22:20. О пожаре известили граждане.

Пожарные 4-й государственной пожарно-спасательной части 2-го ГПСО по прибытию вывели наружу из плотно задымленного помещения мужчину 1989 года рождения.

В 23:29 спасатели ликвидировали пожар на площади в пять квадратных метров.

С признаками отравления продуктами горения каретой скорой помощи пострадавший доставлен в больницу.

Также мусор в подвальном помещении пятиэтажки горел на улице Героев Украины в городе Вознесенске. Это произошло 9 августа в 00:50. В 01:04 на площади два квадратных метра возгорание погасил дежурный караул 12-й ГПСЧ.

Причина этого пожара устанавливается.