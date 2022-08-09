Террористы «ДНР» готовятся объявить «приговор» подразделению «Медведи», которое защищало «Азовсталь»

В среду, 10 августа, так называемый «Верховный суд» террористической «ДНР» готовится объявить «приговор» бойцам подразделения «Медведи» (входит в состав полка Нацгвардии «Азов»), которые принимали участие в боях за Мариуполь и «Азовсталь» в частности.

Об этом сообщает издание на «Новости Донбасса».

8 августа «завершились прения сторон по делу». По информации издания, «прокурор попросил высшую меру наказания – расстрел». На предыдущих заседаниях суд допросил пленных бойцов и свидетелей. Заседания проходят в закрытом режиме.

По словам источника издания, «есть вероятность, что суд вынесет высшую меру наказания».

Кроме того, 9 августа росСМИ со ссылкой на свои источники сообщили о смерти в СИЗО «ДНР» одного из бойцов поздразделения «Медведи». Он якобы «страдал хроническими заболеваниями и наркотической зависимостью, что и послужило причиной смерти». Официальной информации об этом на данный момент нет.

Участники подразделения «Медведи» были взяты в плен в мае во время выхода с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Так называемый «судебный процесс» по объединенному делу «Медведей» и их командира — Александра Кравцова начался 1 августа. Террористы им вменяют «участие в вооруженном конфликте и военных действиях против «ДНР», придерживаясь при этом идеологии нацизма и других человеконенавистнических идей».

Напомним, ранее «глава» террористической «ДНР» денис пушилин заявил о подготовке к самосуду над пленными украинскими военнослужащими.