На Николаевщине разоблачили интернет-мошенника, который сдавал несуществующие квартиры переселенцам в западных областях Украины

Прокуратура разоблачила 28-летнего мужчину из пгт Еланец, который обманывал людей, распространяя фейковые объявления на платформе OLX. После получения полной предоплаты на счета подставных лиц аферист исчезал. За совершенное мужчине грозит до восьми лет заключения.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Установлено, что злоумышленник создавал фейковые объявления о сдаче в аренду квартир в городе Ужгород лицам, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за боевых действий. Кроме того, аферист размещал объявления о продаже военной амуниции – шлемы, разгрузки, бронежилеты и прочее. Пострадавшие из разных регионов страны в качестве полной оплаты отправляли деньги на счета злоумышленника, оформленные на подставных лиц. После получения средств мошенник сразу исчезал.

По предварительным данным, мошенник обманул по меньшей мере 5 жителей других регионов. Среди обманутых, стремившихся найти безопасное убежище, женщины с детьми.

Также известно, что аферист, когда находился в Первомайске, воспользовался доверчивостью женщины и мошенническим путем завладел ее телефоном. В котором несанкционированно вмешался в мобильное приложение онлайн-банкинга и изменил авторизационные данные.

«Таким образом, мошенник завладел указанной учетной записью и получил возможность распоряжаться карточными счетами жительницы Первомайска», - добавили в сообщении.

Конспирируя свою преступную деятельность, мошенник постоянно менял место жительства. К моменту совершения преступлений мужчина уже находился в розыске за совершение преступлений в Запорожье.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что мужчина находится в Черкасской области. По месту жительства фигуранта правоохранители провели санкционированный обыск. В результате следственных действий изъяли и направили на экспертизу мобильные телефоны с учетными записями, подтверждающие факты преступной деятельности афериста, а также банковские карты и сим-карты разных мобильных операторов.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершенном преступлении, предусмотренном часть 2 статьи 190 Уголовного Кодекса Украины «Мошенничество» и части 4 статьи 185 Уголовного Кодекса Украины «Кража». Санкция статей предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с возможностью внесения залога.