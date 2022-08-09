Полицейские разоблачили «волонтеров», которые под видом помощи ВСУ наладили продажу автомобилей

Нацполиция приостановила деятельность организованной преступной группы, которая под прикрытием благотворительной организации с апреля этого года ввезла на территорию Украины 135 автомобилей для дальнейшей реализации в целях собственного обогащения.

Об этом сообщили в Нацполиции Украины.

По данным следствия, организовал преступную сделку житель Днепра, учредивший благотворительную организацию. Он и его подельники во время вооруженной агрессии российской федерации против Украины осуществляли выезды за границу и под видом благотворительной деятельности ввозили на территорию Украины автомобили, полученные в качестве гуманитарной помощи.

В дальнейшем вместо того, чтобы передать транспортные средства вооруженным силам Украины, злоумышленники реализовывали их с целью наживы.

В ходе документирования преступной деятельности группировки полицейские произвели оперативную закупку трех транспортных средств в городе Днепр. Установлено, что злоумышленники торговали автомобилями на территории Ивано-Франковской и Львовской областей.

В ходе 30 обысков по адресам проживания и деятельности фигурантов правоохранители изъяли 33 автомобиля, ввезенных на территорию Украины как гуманитарную помощь, а также другие доказательства их противоправной деятельности.

Следственные действия проводятся в рамках открытого уголовного производства по части 3 статьи 201-2 Уголовного кодекса Украины («Незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора Украины.

Напомним, что на Тернопольщине будут судить псевдоволнтеров, которые на личные нужды потратили 2 миллиона пожертвований для ВСУ.