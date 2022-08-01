Украинца, который помогал россии оккупировать Киевщину, проговорили в 15 годам тюрьмы

Во вторник, 9 августа, Броварской районный суд Киевской области признал виновным в государственной измене 58-летнего жителя села Победа и приговорил к 15 годам лишения свободы.

Об этом сообщает СБУ.

Установлено, что с начала временной оккупации части Киевщины изменник инициативно пошел на сотрудничество с представителями вооруженных сил россии.

Он давал оккупантам:

- информацию о расположении блок-постов территориальной обороны;

- исчерпывающие досье на местных жителей, включая адреса проживания, вид профессиональной деятельности и идейные убеждения;

- «сдавал» сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, представителей ТРО и членов их семей.

Кроме того, предатель помогал оккупантам совершать акты мародерства: «наводил» на заброшенные дома и «приобщался к процессу». В обмен на свою лояльность получил от враждебных захватчиков «гарантии личной безопасности».

СБУ передала материалы в суд.