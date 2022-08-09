В Николаеве суд отпустил под залог в ₴90 тысяч военнослужащего, задержанного за попытку откупиться от админпротокола за пьянство

В Николаеве суд назначил меру пресечения в виде залога в размере 90 тысяч гривен для военнослужащего, задержанного за подкуп командира взвода отдела военной службы правопорядка.

Об этом сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Николаева.

Согласно материалам ходатайства, в начале августа 2022 года после прохождения соответствующего осмотра было обнаружено, что подозреваемый находится в состоянии алкогольного опьянения. Уровень алкоголя в крови составил 2,04‰, о чем был составлен акт и сообщено военнослужащему о совершении им военного административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 172-20 КУоАП («Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков»), и о необходимости в дальнейшем составлении соответствующего протокола.

В дальнейшем, согласно материалам ходатайства, подозреваемый обратился к командиру взвода соответствующего зонального отдела военной службы правопорядка и предложил ему неправомерную выгоду в сумме 20 тысяч гривен за не составление в отношении него протокола о военном административном правонарушении.

Последний обратился с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. На следующий день, после передачи неправомерной выгоды, подозреваемый был задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

В судебном заседании прокурор просил избрать меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 208 тысяч гривен, учитывая, что военнослужащий подозревается в совершении тяжкого преступления и наличии рисков, предусмотренных пунктами 1-5 части 1 статьи 177 УПК Украины.

Подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 369 УК Украины, вину признал, однако отметил, что имела место провокация предоставления неправомерной выгоды.

По результатам рассмотрения следственный судья Дмитрий Тишко принял решение о назначении подозреваемому меры пресечения в виде залога в сумме 90 тысяч гривен. Подозреваемый был освобожден из-под стражи в зале суда.

Залог следует внести на соответствующий счет в течение пяти дней с момента вынесения определения.

Напомним, как в Николаеве задержан начальник службы логистики воинской части А3425 Недина при попытке откупиться за нарушение военной дисциплины, которое проявлялось в употреблении алкоголя. После задержания подозреваемого отправили в СИЗО с возможностью выйти из-под стражи в залог 208 тысяч гривен.