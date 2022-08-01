В сети появились спутниковые снимки, как выглядел аэродром в Крыму за 4 часа до взрывов

В сети появились спутниковые снимки крымского военного аэродрома «Саки» в Новофедоровке, сделанного аппаратом Planet Labs за четыре часа до взрывов.

Фото опубликовали «Схемы».

Журналисты отмечают, что этот аэродром является одним из ключевых для авиации россии на полуострове. Ранее там была база ВМС Украины, а ныне, по данным Радио Свобода, базируется 43-й истребительный авиационный полк воздушно-космических сил россии, в составе которого преимущественно самолеты истребители Су-30 СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М.

На снимке можно увидеть не менее десятка истребителей семейства Су и 14 бомбардировщиков Су-24. Также на аэродроме видны склады.