СБУ установила российского офицера, который отдавал приказы расстреливать гражданских, и нашла выжившего мужчину

СБУ перехватила, как военный рф приказал расстрелять гражданских, и нашла выжившего мужчину. Украинская спецслужба собрала полную доказательную базу этого оккупанта и уже сообщила ему о подозрении.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Так, старший лейтенант из россии Антон Струев с позывным «Беркут» подозревается по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

«В ходе оперативно-следственных действий СБУ собрала безоговорочные доказательства, что кадровый офицер, командир разведроты разведывательного батальона 15-й «миротворческой» бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа России лично отдавал приказы о расстреле мирных жителей Киевщины», - говорится в сообщении.

В распоряжении СБУ – перехваченный телефонный разговор, в котором «Беркут» дает подчиненному этот преступный приказ: «Да валите там всех, нах*й! Есть гражданские – нах*й в расход, сука, всех!».

По данным следствия, оккупант не ограничивался только приказами. В селах Мокрец и Заворичи он лично брал в плен безоружных мирных жителей и жестоко, с применением пыток, допрашивал их. Он требовал предоставить информацию о военнослужащих ВСУ, бойцах Теробороны и патриотически настроенных односельчанах.

Установлено, что утром 22 марта 2022 года после одного из таких жестких допросов подчиненные «Беркута» взяли на прицел случайно оказавшегося рядом местного жителя. В момент, когда гражданский повернулся к ним спиной, Струев приказал стрелять в него. Оккупанты оставили мужчину умирать.

После тяжелого ранения он выжил. Он опознал своего убийцу и готов свидетельствовать против него в международном суде.

СБУ напоминает о неотвратимости строгого наказания для каждого оккупанта, совершившего преступления против мирных жителей.

Разоблачение и документирование данного факта проводили сотрудники Главного управления СБУ в городе Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры.